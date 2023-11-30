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Коммерческая недвижимость в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Света Неделя, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Света Неделя, Хорватия
Площадь 930 м²
I25387 др. Франье Тугмана
€1,14 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Strmec, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Strmec, Хорватия
Площадь 1 670 м²
Business premises, last floor of business building, 968,54 m2 The business building is locat…
€1,80 млн
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