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Продажа офисных помещений в Ровинь, Хорватия

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1 объект найдено
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ РОВИНЬ, ХОРВАТИЯ. в Ровинь, Хорватия
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ РОВИНЬ, ХОРВАТИЯ.
Ровинь, Хорватия
Площадь 1 472 м²
В Ровине, Хорватия продаётся офисное здание недалеко от центра города, площадь брутто 1472 м…
€2,00 млн
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Velesdar Real Estate
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