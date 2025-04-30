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Дома с террасой в Городе Пуле, Хорватия

виллы
203
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Город Пула, Хорватия
Дом 3 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Istria, Pula – House with Two Apartments for Sale.A house with three apartments in total, tw…
$213,681
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Дом 6 комнат в Город Пула, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 438 м²
Количество этажей 1
Istria, Pula, only 700 m from the sea, in a quiet part of the village, near all amenities, a…
$1,05 млн
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Дом 6 комнат в Город Пула, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Istria, Pula – Nova Veruda, in an attractive location, in a quiet dead-end street, a house w…
$852,508
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Дом 4 комнаты в Город Пула, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Пула, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Istra, Pula: A beautiful Austro-Hungarian house is for sale in the wider center of Pula, loc…
$1,54 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
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