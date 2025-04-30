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Дома с гаражом в Городе Пуле, Хорватия

виллы
203
1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Город Пула, Хорватия
Особняк 8 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
$438,034
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Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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