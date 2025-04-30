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Дома с видом на море в Городе Пуле, Хорватия

виллы
203
1 объект найдено
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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