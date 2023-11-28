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Коттеджи в Grad Porec, Хорватия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Nova Vas, Хорватия
Коттедж 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
€520,000
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Параметры недвижимости в Grad Porec, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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