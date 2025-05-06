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Квартиры с видом на море в Городе Опатии, Хорватия

трехкомнатные
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Расположенная в одном из самых привлекательных туристических регионов хорватской Адриатики, …
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STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
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Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
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$925,343
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 20 спален в Цриквеница, Хорватия
Дом 20 спален
Цриквеница, Хорватия
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Площадь 588 м²
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San Patrik Real Estate
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
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HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$264,853
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
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Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Привлекательная вилла в современном стиле в Вишняне, Пореч, в новом комплексе из четырех рос…
$922,781
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
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Потрясающая современная вилла с дизайнерским интерьером, крытым бассейном и оздоровительным …
$1,08 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
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$1,53 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 3 комнаты в община Медулин, Хорватия
Дом 3 комнаты
община Медулин, Хорватия
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Площадь 138 м²
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Istria, Medulin, in one of the most famous tourist centers in Croatia, in a prime, sought-af…
$918,938
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Квартира 2 комнаты в Plano, Хорватия
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