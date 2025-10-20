Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Krk
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Grad Krk, Хорватия

Крк
22
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
At the STAN GRAD Immobilien agency, an exceptional apartment built according to a contempora…
$693,100
