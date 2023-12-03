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Жильё в Grad Delnice, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка в Брод, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка
Брод, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
GORSKI KOTAR, KUPSKA DOLINA - A beautiful property for a holiday in nature The property in…
€365,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 ванных с мебелью, с парковка в Делнице, Хорватия
Дом 3 ванных с мебелью, с парковка
Делнице, Хорватия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
GORSKI KOTAR - Beautiful mountain house for sale Gorski kotar is an integral part of the P…
€550,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Grad Delnice, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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