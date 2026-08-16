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Жилье в Grad Delnice, Хорватия

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дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Делнице, Хорватия
Дом 5 спален
Делнице, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
ID CODE: 140-23
$1,13 млн
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 2 спальни в Делнице, Хорватия
Дом 2 спальни
Делнице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
ID CODE: 113-1584
$313,091
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Дом 4 комнаты в Donje Tihovo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donje Tihovo, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
Exclusive mountain villa with pool and unobstructed view (Delnice) In a hilly landscape and …
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Grad Delnice, Хорватия

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