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Жилье в Чаковце, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чаковец, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Чаковец, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Чаковец, центрДвухкомнатная квартира на двух этажах площадью 73,15 м2 на первом и втором эта…
$137,263
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Дом в Чаковец, Хорватия
Дом
Чаковец, Хорватия
Площадь 90 м²
ČAKOVEC, CENTAR, house for demolition with a new concept projectIn the area of ​​the center,…
$105,180
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