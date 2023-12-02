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Жильё в Grad cabar, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка в Trsce, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка
Trsce, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
GORSKI KOTAR, TRŠĆE - Luxury villa with a swimming pool in the heart of nature A unique op…
€600,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Grad cabar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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