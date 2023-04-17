Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Konyaalti
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в Konyaalti, Турция

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 288 комнатв Средиземноморский регион, Турция
Отель 288 комнат
Средиземноморский регион, Турция
288 Количество комнат
€ 29,314,750
Турция г.Анталья &nbsp; Отель 5***** в 250 м от пляжа &nbsp; У…
Коммерческаяв Каракокали, Турция
Коммерческая
Каракокали, Турция
90 м² 1/1 Этаж
€ 433,565
Коммерческая площадь в роскошном строящемся комплексе в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРассто…
Отельв Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
1 676 м² 1/4 Этаж
€ 1,960,680
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 191,732
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
Коммерческая 1 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 117 м² 1/2 Этаж
€ 380,574
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
Отельв Анталья, Турция
Отель
Анталья, Турция
€ 115,000,000
Отель расположен рядом с собственным пляжем в Анталии. Построен в 2003 году, последняя рес…
Отельв Белек, Турция
Отель
Белек, Турция
802 м²
€ 1,802,040
ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 802 М2 САДОВАЯ ОБЛАСТЬ: 602 М2 НЕДВИЖИМОСТЬ: 1.000 М2 ЕМКОСТЬ: 30 НОМЕРОВ …
Коммерческаяв Ускюдар, Турция
Коммерческая
Ускюдар, Турция
283 м² 1/1 Этаж
€ 1,304,165
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
140 м² 1/1 Этаж
€ 795,545
Коммерческое помещение из двух магазинов в новом элитном комплексеРайон: Анталья, Аланья, Са…
Коммерческаяв Эсеньюрт, Турция
Коммерческая
Эсеньюрт, Турция
85 м²
€ 409,667
Проект Akzirve Strada, построенный Akzirve Gayrimenkul, был разработан в форме 3 этапов на п…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
149 м²
€ 450,000
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
Коммерческаяв Tuerkler, Турция
Коммерческая
Tuerkler, Турция
50 м² 1/1 Этаж
€ 211,965
Торговая площадка в торговом комплексе в PayallarРайон: Анталья, Аланья, ПаялларПаяллар - ра…

Параметры недвижимости в Konyaalti, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти