Купить отель в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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Отель 15 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
3 000 м²
€ 12,000,000
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
Отель 163 комнаты
Orihuela, Испания
163 Количество комнат
€ 9,000,000
Испания Коста Брава Отель 3* в нескольких метрах от пляжа СРОЧНАЯ П…
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель 3* в 5 мин от набережной Отель в…
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель с крытым бассейном Отель располож…
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 700 м²
€ 2,725,000
Испания Коста Маресме (провинция Барселона) Отель с садом П…
Отель
Orihuela, Испания
2 277 м²
€ 3,045,000
Испания Коста Брава Отель 3*** в 450м от пляжа Площадь отел…
Отель
Orihuela, Испания
€ 3,150,000
Испания Коста Брава Льорет -де-Мар Отель 3* рядом с г. Льорет-де-Мар …
Отель
Orihuela, Испания
4 490 м²
€ 4,600,000
Испания Коста Брава провинция Жирона г.Эмпуриабрава Отель - старин…
Отель
Orihuela, Испания
1 278 м²
€ 2,800,000
Испания провинция Жирона Отель-усадьба с термальным источником …
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,700,000
Испания Коста Брава Отель в туристическом городе Отель 1* в…
Отель
Orihuela, Испания
560 м²
€ 3,150,000
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,400,000
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
Отель
Orihuela, Испания
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель на первой линии от моря Пляжный о…
Отель
Orihuela, Испания
€ 1,300,000
Испания Коста Брава Отель рядом с морем и гольф клубом …
Отель
Orihuela, Испания
3 350 м²
€ 15,000,000
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
Отель
Orihuela, Испания
€ 7,500,000
Испания Коста Бланка Апартотель всего в 50м от пляжа Ую…
Отель
Orihuela, Испания
€ 4,000,000
Испания Коста Дорада Отель 4**** на первой линии от моря …
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 000 м²
€ 4,000,000
Испания Коста дель Соль Отель 4**** в андалусском стиле Оче…
Отель
Orihuela, Испания
2 000 м²
€ 3,000,000
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
Отель
Orihuela, Испания
1 800 м²
€ 2,500,000
Испания Коста Брава Отель с внутренним двориком Отель 1*в ц…
Отель
Orihuela, Испания
€ 6,500,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 732 м²
€ 5,995,000
Испания Коста дель Маресме Новый отель 3*** в 200м от пляжа &a…
Отель
Orihuela, Испания
905 м²
€ 1,900,000
Испания Коста Дорада Дом-миниотель Большой дом с…
Отель
Orihuela, Испания
€ 7,800,000
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Б…
Отель
Orihuela, Испания
1 047 м²
€ 5,800,000
Испания Коста Гарраф Апарт-отель на первой линии …
Отель
Orihuela, Испания
2 113 м²
€ 2,400,000
Испания Коста Брава Апарт-отель в Пинеда-де-Мар …
Отель
Orihuela, Испания
€ 12,360,000
Испания Коста Бланка Отель 4**** в 150 м от пляжа …
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
340 м²
€ 1,000,000
Испания Андалусия Коста-дель-Соль Хостел в центре города &…
Отель
Orihuela, Испания
€ 10,400,000
Испания Коста Дорада провинция Таррагона Отель с выходом на пл…
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
6 000 м²
€ 12,500,000
Испания Коста-дель-Соль г.Марбелья Спортивный отель 4**** …
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
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