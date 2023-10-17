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Продажа офисных помещений в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
4
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7 объектов найдено
Офис в Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/17
Помещение находится в крупном, хорошо развитом жилом комплексе "Седьмое небо". сделан хороши…
€121,590
Офис в городской округ Нижний Новгород, Россия
Офис
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 305 м²
Этаж 3/4
Продается офисное помещение расположенное на пл. Горького. Кабинетная система. Помещение зан…
€437,725
Офис в Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
€63,227
Офис в городской округ Нижний Новгород, Россия
Офис
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 206 м²
Этаж -1/5
Продается офисное помещение в цоколе.   Имеются окна. Высота помещения 4 метра. Отдельный вх…
€87,545
Офис в Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 000 м²
Этаж 3/3
Продается отдельностоящее здание площадью 1000 кв.м.   расположенное на земельном участке 38…
€1,46 млн
Офис в городской округ Нижний Новгород, Россия
Офис
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Этаж -1/4
  Продаю офис на Алексеевской 24б, помещение 4, в цоколе. 75 кв.м, Евроремонт, однообъемное …
€30,154
Офис в Нижний Новгород, Россия
Офис
Нижний Новгород, Россия
Площадь 88 м²
Этаж -1/4
Продается теплое, отапливаемое помещение, 5 комнат, красная линия, полуцоколь с окнами (окна…
€44,745

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