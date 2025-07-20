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Инвестиционная недвижимость в Нижегородской области, Россия

Нижний Новгород
17
Городец
3
Инвестиционная Удалить
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27 объектов найдено
Инвестиционная 670 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$317,656
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Инвестиционная 261 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 261 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 261 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$648,019
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Инвестиционная 140 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 140 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Продаю нежилое помещение площадью 140 метров , полуподвал. Помещение расположено в жилом дом…
$95,297
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Инвестиционная 46 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 46 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным федеральным арендатором. Красная линия. О…
$111,180
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Инвестиционная 930 м² в Семёнов, Россия
Инвестиционная 930 м²
Семёнов, Россия
Площадь 930 м²
Этаж 2/2
Продается готовый бизнес. Предприятие работает. Продается по выгодной цене.    Деревообраб…
$114,356
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Инвестиционная 66 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 66 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продается   3х комнатная, лакация рядом с Пл. Лядова, университетом Лобачевского, Российским…
$164,103
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Инвестиционная 312 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 312 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$806,091
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Инвестиционная 43 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 43 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается готовый бизнес: Магазин мужской одежды "Truvor".  В стоимость входит: -помещен…
$317,656
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Инвестиционная 200 м² в Belka, Россия
Инвестиционная 200 м²
Belka, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
В сердце Княгининского района, в живописном селе Белка, что в 88 километрах от Нижнего Новго…
$34,633
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Инвестиционная 892 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 892 м²
Городец, Россия
Площадь 892 м²
Этаж 4/4
Продам торговый комплекс с арендаторами.  Здание капитального строения представляет из себ…
$209,653
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Инвестиционная 670 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Прoдaю готoвый бизнеc. Кафе, гостиница, сауна, летняя веранда с зоной мангала. Большая удобн…
$317,656
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Инвестиционная 1 200 м² в Бор, Россия
Инвестиционная 1 200 м²
Бор, Россия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
$427,631
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Инвестиционная 785 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 785 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 785 м²
Этаж 1/1
Продаю готовый бизнес, 100% доли в Уставном капитале . Актив - помещение 785 кв.м,   земли 1…
$914,851
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Инвестиционная 146 м² в Кстово, Россия
Инвестиционная 146 м²
Кстово, Россия
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Продаю отдельно стоящее здание, расположенное на одной из центральных улиц города!  Больши…
$254,125
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Инвестиционная 57 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 57 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным арендатором. Помещение имеет отдельный вх…
$126,427
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Инвестиционная 950 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 950 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
$508,250
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Инвестиционная 80 м² в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 80 м²
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж, 80 кв. м. Дом на красной линии. Проспект…
$74,967
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Инвестиционная 1 500 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 1 500 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Здание отдельно стоящее, отель, 3 этажа, с ремонтом, укомплектованый гостиничный бизнес, на …
$800,494
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Инвестиционная 620 м² в городской округ Бор, Россия
Инвестиционная 620 м²
городской округ Бор, Россия
Площадь 620 м²
Этаж 2/2
Продаю помещение 620 кв м, ( 1 этаж- 361 кв м, мансарда - 260 кв м ) 2010 года постройки. Зд…
$611,556
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Инвестиционная 1 339 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 1 339 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 339 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
$3,46 млн
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Инвестиционная 112 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 112 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$292,244
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Инвестиционная 278 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 278 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 278 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$717,961
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Инвестиционная 186 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 186 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Продам помещение на 1 этаже с отдельным входом на оживленной улице Нижегородского района Иль…
$317,656
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Инвестиционная 250 м² в Городецкий муниципальный округ, Россия
Инвестиционная 250 м²
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продам базу отдыха с 4 домaми на бeрегу peки Узола, первая линия, собственный выход к реке. …
$374,835
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Инвестиционная 134 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 134 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 134 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$381,188
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Инвестиционная 112 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 112 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/10
Продаю готовый бизнес. Массажный спа - салон в центре города. 112 метров , 4 рабочих массажн…
$25,285
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Инвестиционная 500 м² в Belka, Россия
Инвестиционная 500 м²
Belka, Россия
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
В живописном Княгинском районе, в самом сердце села Белка, выставлена на продажу пекарня, ды…
$101,335
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