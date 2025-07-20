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Кафе и рестораны в Нижегородской области, Россия

коммерческая недвижимость
62
производственные здания
5
инвестиционная недвижимость
27
Ресторан, кафе Удалить
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 167 м² в Зелёный Город, Россия
Ресторан, кафе 167 м²
Зелёный Город, Россия
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Предлагается к приобретению отдельностоящее здание, обладающее исключительным потенциалом дл…
$66,701
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Ресторан, кафе 684 м² в Нижний Новгород, Россия
Ресторан, кафе 684 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 684 м²
Этаж -1/2
Продается-помещение свободного назначения, общей площадью 684 кв.м., разделено на два отдель…
$1,00 млн
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Ресторан, кафе 547 м² в Нижний Новгород, Россия
Ресторан, кафе 547 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 547 м²
Этаж -1/3
Продается-помещение свободного назначения, общей площадью 547,6 кв.м., состоит из 4 залов. …
$800,494
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