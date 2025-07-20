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Склады в Нижегородской области, Россия

коммерческая недвижимость
62
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3
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5
инвестиционная недвижимость
27
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1 объект найдено
Склад 830 м² в Нижний Новгород, Россия
Склад 830 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 830 м²
Этаж 1/1
Продаю производственное здание на красной линии. - 500 кв.м. - первый этаж - 77, 5 кв.м. вт…
$584,361
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