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Производственные помещения в Нижегородской области, Россия

Нижний Новгород
3
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5 объектов найдено
Производство 718 м² в Бор, Россия
Производство 718 м²
Бор, Россия
Площадь 718 м²
Этаж 1/1
Продается производственное, отдельностящее здание площадью 718 кв.м. Здание расположено на з…
$635,313
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Производство 640 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 640 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 640 м²
Этаж 1/1
Продаются производственно-складские   площади 640м2, разделены на отдельные помещения от 50 …
$112,821
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Производство 900 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 900 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продается отдельностоящее здание свободного назначения.   Идеально под производство, склад, …
$749,669
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Производство 1 286 м² в Сява, Россия
Производство 1 286 м²
Сява, Россия
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/2
Срочно в продажу 2-х этажное здание свободного назначения общей площадью 1286,60 м2 с огорож…
$27,954
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Производство 600 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 600 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Производственное помещение -600 м2.,                               - высота потолков 5.35 …
$255,585
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