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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
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Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70 Количество комнат
4 500 м²
-1 Этаж
€ 8,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70 ванных комнат
4 500 м²
€ 8,000,000
Код недвижимости: HPS3472 - Отель НА ПРОДАЖУ в Мудании Неа Потидейя за € 8.000.000 . Это 450…
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается отель площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
Отель 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 630,000
Продается отель площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Отель 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 460 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
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