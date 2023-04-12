Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Магазины

Купить магазин в Греции

коммерческая недвижимость
4366
рестораны
1
отели
1269
офисы
52
производственные здания
80
инвестиционная недвижимость
32
склады
52
другое
6
Магазин В архив
Очистить
28 объектов найдено
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м²
€ 510,000
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м²
€ 455,000
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м²
€ 770,000
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
Магазинв периферия Центральная Македония, Греция
Магазин
периферия Центральная Македония, Греция
207 м²
€ 800,000
Код недвижимости: HPS870 - Магазин для продажи в Каламария Неа Крини для € 800.000. Это 207 …
Магазин 9 спаленв Афины, Греция
Магазин 9 спален
Афины, Греция
9 Количество комнат 534 м²
€ 950,000
Магазин 3 спальнив Chaniotis, Греция
Магазин 3 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1-250 - Купить на продажу в Pallini Chaniotis за 260 000 €. Это 140 кв. Ма…
Магазин 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
272 м²
€ 2,500,000
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
130 м²
€ 170,000
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
50 м²
€ 155,000
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
Магазин 1 спальняв Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
160 м²
€ 320,000
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
Магазин 1 спальняв Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
200 м²
€ 420,000
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
Магазин 1 спальняв Municipality of Piraeus, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
62 м²
€ 95,000
Код недвижимости: 2580 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 62 кв.м,…
Магазин 2 спальнив Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
Магазин 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
108 м²
€ 380,000
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
Магазин 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 200,000
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
Магазин 1 спальняв alimos, Греция
Магазин 1 спальня
alimos, Греция
48 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
31 м²
€ 45,000
Код недвижимости: 1370 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 31 кв.м, на пер…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
28 м²
€ 76,000
Код недвижимости: 1332 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 28 кв.м, на пер…
Магазинв Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
176 м²
€ 280,000
Код недвижимости: 1284 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Рядом Магазин общей площадью 176 кв.м, 3 уровня Неа Фил…
Магазинв Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
140 м²
€ 195,000
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
Магазин 2 спальнив Лаврион, Греция
Магазин 2 спальни
Лаврион, Греция
53 м²
€ 85,000
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
190 м²
€ 1,000,000
Код: 1155 - Kerameikos FOR SALE Магазин общей площадью 190 кв.м. 3 уровни. Состоит из 1 Комн…
Магазинв Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
120 м²
€ 70,000
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
Магазинв Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
€ 390,000
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
Магазинв demos chalkideon, Греция
Магазин
demos chalkideon, Греция
€ 880,000
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
Магазинв Кипсели, Греция
Магазин
Кипсели, Греция
€ 370,000
Retail store with a total surface of 740.00 sq.m. in a residential building, erected upon a …
Магазинв Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
€ 65,000
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…
Магазинв Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
€ 992,000
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Эгейских островов
в Kavala Prefecture
в Кавала
в Фессалии и Центральной Греции
в Municipality of Piraeus
в Пирей
в The Municipality of Sithonia
в Thessaloniki Municipal Unit
в District of Agios Nikolaos
в Municipality of Larissa
в Лариса
в Касандрия
в Полийирос
в Ханья
в Никити
в Лептокарья
в The municipality Nea Propontida
в Лимин-Херсонису
в Kordelio - Evosmos Municipality
в demos aristotele

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти