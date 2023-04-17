Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Неа-Артаки

Купить коммерческую недвижимость в Неа-Артаки, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
Коммерческая 2 комнатыв Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Неа-Артаки, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 221,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
Отель 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Realting.com
Перейти