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Купить отель в периферийная единица Ласити, Греция

District of Agios Nikolaos
16
Айос-Николаос
7
koinoteta elountas
3
Municipality of Kalon Chorion
3
koinoteta broucha
1
koinoteta milatou
1
koinoteta oreinou
1
Municipality of Kalamafka
1
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22 объекта найдено
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 1 комнатав Пахия-Амос, Греция
Отель 1 комната
Пахия-Амос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель на берегу моря в восточной части Крита. Общая площадь отеля составляет 550 к…
Отель 42 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты
Айос-Николаос, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 48 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
48 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Отель 35 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 35 комнат
периферия Крит, Греция
35 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
Отель 37 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 37 комнат
периферия Крит, Греция
37 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
Отель 10 комнатв Municipality of Kalamafka, Греция
Отель 10 комнат
Municipality of Kalamafka, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Проект комплекса вилл был задуман владельцами и притворен в жизнь с любовью и трепетным отно…
Отель 9 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 17 комнатв Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнатв Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Отель 29 комнатв Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Отель 12 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнатыв Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 15 комнатв Айос-Николаос, Греция
Отель 15 комнат
Айос-Николаос, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 4
€ 700,000
Продается отель в Агиос Николаос.Отель находится в 150 метрах от Марины Айоса Николаоса, в 2…
Отель 15 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Отель 100 комнатв koinoteta oreinou, Греция
Отель 100 комнат
koinoteta oreinou, Греция
100 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Выставлена на продажу гостиница расположена на территории в 20.000 кв.м, примерная площадь п…
Отель 10 комнатв периферия Крит, Греция
Отель 10 комнат
периферия Крит, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-х этажный отель общей площадью 840 м2. На первом этаже площадью 260 м2 находится…
Отель 31 комнатав Айос-Николаос, Греция
Отель 31 комната
Айос-Николаос, Греция
31 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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