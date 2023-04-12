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Купить производственное здание в Афинах, Греция

Пеания
3
Лаврион
1
Производство В архив
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6 объектов найдено
Производствов Афины, Греция
Производство
Афины, Греция
460 м²
€ 46,000
Код недвижимости. 1247 - Agricaltural Gerakas НА ПРОДАЖУ. Размер: 460 м2, цена 46.000 € Код:…
Производствов Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
3 199 м²
€ 32,000
Код недвижимости. 1125 - Эксклюзив Agricaltural Paiania ПРОДАЕТСЯ. Размер: 3199 кв.м, Цена32…
Производствов Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
1 323 м²
€ 13,000
Ссылка: 1127 - Продается Paiania VRESTEZA Общая площадь земли 1323 кв.м. На земле в общей сл…
Производствов Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
1 525 м²
€ 15,000
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
Производствов Лаврион, Греция
Производство
Лаврион, Греция
15 000 м²
€ 275,000
Ref: 168 - Thoriko - Lavrion Lavrion SALE Земля площадью 15000 квадратных метров, Площадь ра…
Производствов Афины, Греция
Производство
Афины, Греция
6 000 м²
€ 400,000
Ссылка: 153 - Площадь Кифисия Палиаджанни - Караискаки ПРОДАЖА Земля с площадью 6000 кв.м. (…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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