Купить коммерческую недвижимость в Мюнхен, Германия

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16 объектов найдено
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Инвестиционная
Мюнхен, Германия
90 м²
Количество этажей 7
€ 1,350,000
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
121 м²
Количество этажей 5
€ 1,634,900
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
Магазин
Мюнхен, Германия
600 м²
€ 4,100,000
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 13,335,000
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 30,843,655
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
292 м²
€ 2,230,000
Доход с аренды в год: 64 233 €Доход в месяц: 5 353 €Год постройки: 1994Рентабельность: 2.88%…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
243 м²
€ 2,095,000
Стоимость евро/кв.м: 8 621 €
Коммерческая
Мюнхен, Германия
1 729 м²
€ 20,500,000
Доход с аренды в год: 208 632 €Доход в месяц: 17 386 €Земельный участок: 510 кв. мГод постро…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
275 м²
€ 2,020,000
Доход с аренды в год: 50 000 €Доход в месяц: 4 167 €Земельный участок: 550 кв. мГод постройк…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
110 м²
€ 1,610,000
Год постройки: 2000Стоимость евро/кв.м: 14 636 €
Коммерческая
Мюнхен, Германия
225 м²
€ 1,080,000
Доход с аренды в год: 20 640 €Доход в месяц: 1 720 €Год постройки: 1982Рентабельность: 1.91%…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
154 м²
€ 1,989,000
Доход с аренды в год: 62 400 €Доход в месяц: 5 200 €Год постройки: 1961Рентабельность: 3.11%…
Коммерческая
Мюнхен, Германия
1 300 м²
€ 2,400,000
Год постройки: 1937Стоимость евро/кв.м: 1 846 €
Коммерческая
Мюнхен, Германия
417 м²
€ 4,340,000
Доход с аренды в год: 135 600 €Доход в месяц: 11 300 €Год постройки: 1969Рентабельность: 3.1…
Отель
Мюнхен, Германия
€ 38,000,000
Коммерческая
Мюнхен, Германия
1 500 м²
€ 4,670,000
Этот просторный супермаркет “EDEKA” площадью 1500 кв. м находится в городе Мюнхен, Бавария.…
Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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