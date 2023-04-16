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Купить отель в Баден-Вюртемберг, Германия

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2 объекта найдено
Отельв Баден-Вюртемберг, Германия
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
720 м²
€ 400,000
Германия Баден-Вюртемберг &nbsp; Отель на территории заповедника &…
Отельв Баден-Вюртемберг, Германия
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
2 975 м²
€ 2,604,000
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт &nbsp; Welln…

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

с видом на море
недорогая
элитное
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