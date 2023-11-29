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Продажа офисных помещений в Баден-Вюртемберг, Германия

коммерческая недвижимость
14
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2 объекта найдено
Офис с парковкой в Schwetzingen, Германия
Офис с парковкой
Schwetzingen, Германия
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 5
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
€14,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Офис в Aldingen, Германия
Офис
Aldingen, Германия
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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