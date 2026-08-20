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Офисы в Баден-Вюртемберге, Германия

;
коммерческая недвижимость
17
магазины
7
4 объекта найдено
Офис 360 м² в Штутгарт, Германия
Офис 360 м²
Штутгарт, Германия
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…
$1,73 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Офис 2 400 м² в Hohenweg, Германия
Офис 2 400 м²
Hohenweg, Германия
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 5
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
$16,37 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Офис 360 м² в Штутгарт, Германия
Офис 360 м²
Штутгарт, Германия
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…
$1,74 млн
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Офис 2 400 м² в Hohenweg, Германия
Офис 2 400 м²
Hohenweg, Германия
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 5
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
$16,50 млн
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