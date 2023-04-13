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Купить отель в Загреб, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 15 комнатв Загреб, Хорватия
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
15 Количество комнат 1 212 м²
€ 2,380,000
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

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