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Realting.com
Хорватия
Загребская жупания
Коммерческая недвижимость в Загребская жупания, Хорватия
City of Velika Gorica
4
Grad Zapresic
4
Запрешич
4
Самобор
3
Municipality of Rugvica
2
Grad Sveta Nedelja
1
Opcina Klinca Sela
1
Велика-Горица
1
Иванич-Град
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18 объектов найдено
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Коммерческая
Света Неделя, Хорватия
930 м²
€ 1,150,000
I25387 др. Франье Тугмана
Коммерческая
Novo Svibje, Хорватия
139 м²
€ 125,000
I25002 Dumovečki lug
Коммерческая
Самобор, Хорватия
32 м²
€ 75,000
I25101 Улица Петра Прерадовича
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 586 м²
€ 3,600,000
I25034 Грастовичка улица
Коммерческая
Запрешич, Хорватия
27 м²
€ 45,000
I24826 Trg mladosti
Инвестиционная
Brezovec Zelinski, Хорватия
€ 698,001
I24711 Обреж Зелинский
Коммерческая
Brezovec Zelinski, Хорватия
1 329 м²
€ 698,000
I24725 Обреж Зелинский
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
823 м²
€ 840,000
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
Инвестиционная
Gudci, Хорватия
€ 200,000
I23427 Kostanjevec
Коммерческая
Велика-Горица, Хорватия
54 м²
€ 103,322
I23140 А.К. Миошича
Коммерческая
Jagodno, Хорватия
826 м²
€ 840,000
I22922
Коммерческая
Иванич-Град, Хорватия
1 373 м²
€ 820,000
I22260
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат
8 200 м²
€ 5,700,000
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
Коммерческая
Hruscica, Хорватия
122 м²
€ 300,000
I21941 Varaždinska
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
1 Количество комнат
144 м²
€ 187,500
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
190 м²
€ 2,080,000
Расположение: одна из самых людных улиц в центре Загреба делает этот паб одним из самых попу…
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат
1 190 м²
€ 1,200,000
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
145 м²
€ 180,001
I20990
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