Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загребская жупания

Коммерческая недвижимость в Загребская жупания, Хорватия

City of Velika Gorica
4
Grad Zapresic
4
Запрешич
4
Самобор
3
Municipality of Rugvica
2
Grad Sveta Nedelja
1
Opcina Klinca Sela
1
Велика-Горица
1
Показать больше
18 объектов найдено
Коммерческая в Света Неделя, Хорватия
Коммерческая
Света Неделя, Хорватия
930 м²
€ 1,150,000
I25387 др. Франье Тугмана
Коммерческая в Novo Svibje, Хорватия
Коммерческая
Novo Svibje, Хорватия
139 м²
€ 125,000
I25002 Dumovečki lug
Коммерческая в Самобор, Хорватия
Коммерческая
Самобор, Хорватия
32 м²
€ 75,000
I25101 Улица Петра Прерадовича
Коммерческая в Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
1 586 м²
€ 3,600,000
I25034 Грастовичка улица
Коммерческая в Запрешич, Хорватия
Коммерческая
Запрешич, Хорватия
27 м²
€ 45,000
I24826 Trg mladosti
Инвестиционная в Brezovec Zelinski, Хорватия
Инвестиционная
Brezovec Zelinski, Хорватия
€ 698,001
I24711 Обреж Зелинский
Коммерческая в Brezovec Zelinski, Хорватия
Коммерческая
Brezovec Zelinski, Хорватия
1 329 м²
€ 698,000
I24725 Обреж Зелинский
Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 823 м²
€ 840,000
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
Инвестиционная в Gudci, Хорватия
Инвестиционная
Gudci, Хорватия
€ 200,000
I23427 Kostanjevec
Коммерческая в Велика-Горица, Хорватия
Коммерческая
Велика-Горица, Хорватия
54 м²
€ 103,322
I23140 А.К. Миошича
Коммерческая в Jagodno, Хорватия
Коммерческая
Jagodno, Хорватия
826 м²
€ 840,000
I22922
Коммерческая в Иванич-Град, Хорватия
Коммерческая
Иванич-Град, Хорватия
1 373 м²
€ 820,000
I22260
Производство 20 комнат в Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат 8 200 м²
€ 5,700,000
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
Коммерческая в Hruscica, Хорватия
Коммерческая
Hruscica, Хорватия
122 м²
€ 300,000
I21941 Varaždinska
Магазин 1 комната в Klinca Sela, Хорватия
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
1 Количество комнат 144 м²
€ 187,500
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
Коммерческая в Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
190 м²
€ 2,080,000
Расположение: одна из самых людных улиц в центре Загреба делает этот паб одним из самых попу…
Коммерческая 20 комнат в Самобор, Хорватия
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат 1 190 м²
€ 1,200,000
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
Коммерческая в Ivanec Bistranski, Хорватия
Коммерческая
Ivanec Bistranski, Хорватия
145 м²
€ 180,001
I20990
Realting.com
Перейти