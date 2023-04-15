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Купить коммерческую недвижимость в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Grad Crikvenica
2
Цриквеница
2
Grad Bakar
1
Grad Novi Vinodolski
1
Krk
1
Town of Rab
1
Бакар
1
Нови-Винодолски
1
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7 объектов найдено
Отель 50 комнатв Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат
Цриквеница, Хорватия
50 Количество комнат
€ 8,000,000
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
Офис 8 комнатв Опатия, Хорватия
Офис 8 комнат
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 325,000
Продается коммерческо-жилой объект общей площадью около 380 м2, расположенный на участке 120…
Коммерческая 1 комнатав Бакар, Хорватия
Коммерческая 1 комната
Бакар, Хорватия
1 Количество комнат 420 м²
Цена по запросу
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
Инвестиционнаяв Krk, Хорватия
Инвестиционная
Krk, Хорватия
€ 1,351,980
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
Инвестиционнаяв Нови-Винодолски, Хорватия
Инвестиционная
Нови-Винодолски, Хорватия
€ 3,300,000
ПРОДАЕТСЯ, НОВИ ВИНДОЛЬСКИЙ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ПЕРВОЙ СТРОКИ В МОРЕ Инвестиционная земля …
Отель 60 комнатв Selce, Хорватия
Отель 60 комнат
Selce, Хорватия
60 Количество комнат 5 000 м²
€ 8,000,000
Цриквеница, Сельце, отель в очень красивом месте, всего в 10 м от кристально-бирюзового моря…
Ресторан, кафе 10 комнатв Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Supetarska Draga, Хорватия
10 Количество комнат 865 м²
€ 800,000
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…

Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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