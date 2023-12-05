Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Приморско-Горанская жупания
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
13
отели
5
инвестиционная недвижимость
5
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
ПРОДАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЕ И РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ТРУБОПРОВОДНЫЙ СЕКТОР) В РИЕКЕ, ХОРВАТИЯ! в Риека, Хорватия
ПРОДАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЕ И РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ТРУБОПРОВОДНЫЙ СЕКТОР) В РИЕКЕ, ХОРВАТИЯ!
Риека, Хорватия
Продаются производственные помещение и работающий бизнес (машиностроительный и трубопроводны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти