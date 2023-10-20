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Коммерческая недвижимость в община Медулин, Хорватия

1 объект найдено
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка в Vinkuran, Хорватия
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
Realting.com
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