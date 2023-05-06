Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Город Умаг

Коммерческая недвижимость в Город Умаг, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 11 комнат в Kmeti, Хорватия
Коммерческая 11 комнат
Kmeti, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
€ 1,650,000
Realting.com
Перейти