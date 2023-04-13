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Купить магазин в Болгарии

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14 объектов найдено
Магазинв Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
392 м² Количество этажей 1
€ 705,600
DREAM WISHEN REALSES Большой магазин для общения в Manastirski Livadi. Отдельный сайт с боль…
Магазин 1 комнатав Солнечный берег, Болгария
Магазин 1 комната
Солнечный берег, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Магазин / офис в центре Солнечного пляжа, комплекс Авеню IBG Real Estates рада предложить н…
Магазинв Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
150 м² Количество этажей 1
€ 195,000
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
Магазинв Rusokastro, Болгария
Магазин
Rusokastro, Болгария
€ 189,000
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
1 350 м²
€ 3,000,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Магазин для продажи в чрезвычайно коммуникативном месте с большим п…
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
107 м² Количество этажей 8
€ 149,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Магазин на продажу в торговом центре Metro City рядом с остановкам…
Магазинв Rusokastro, Болгария
Магазин
Rusokastro, Болгария
€ 28,900
Магазинв Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
62 м²
€ 175,000
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 74,940
Агентство Квадрат рады предложить вам прекрасный магазин в квартале Розадника на Ал. Стамб…
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
52 м²
€ 27,000
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
191 м²
€ 152,800
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
60 м²
€ 65,000
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
123 м²
€ 117,325
Магазинв София, Болгария
Магазин
София, Болгария
700 м²
€ 730,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Софийская область
София
Бургасская область
Nesebar
Kameno
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