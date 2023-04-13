Купить инвестиционная недвижимость в Болгарии

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Инвестиционная
Zidarovo, Болгария
€ 135,000
Инвестиционная
Rusokastro, Болгария
€ 62,500
Инвестиционная
Tsarevo, Болгария
€ 51,900
Инвестиционная
Ravda, Болгария
33 м²
6 Этаж
€ 34,812
Новый комплекс апартаментов премиум-класса Marea Garden 2 находится в 5 минутах ходьбы от Це…
Инвестиционная
Obzor, Болгария
€ 1,250,000
Инвестиционная 3 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат
134 м²
€ 250,000
The apartment is located on Str. Paris – a prestigious and peaceful area in the center of th…
Инвестиционная
Koprivshtitsa, Болгария
€ 300,000
Дом Чолакова - произведение архитектуры эпохи Возрождения. Дом был построен до освобождени…
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€ 2,000,000
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€ 2,000,000
Инвестиционная
Несебр, Болгария
2 627 м²
€ 1,250,000
Расположен курортно-оздоровительной зоне г.Солнечный берег, с одной из сторон гранич…
Инвестиционная
Несебр, Болгария
30 м²
€ 13,000
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
Инвестиционная
Borovets, Болгария
6 682 м²
€ 1,690,000
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «…
Инвестиционная
Pamporovo, Болгария
5 661 м²
€ 2,000,000
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 193…
Инвестиционная
София, Болгария
55 м²
€ 35,000
Инвестиционная
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
Регионы с недвижимостью на продажу
Бургасская область
Nesebar
Goce Delcev
Gotse Delchev
Благоевградская область
Софийская область
Kameno
Koprivshtitsa
Obzor
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Samokov
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Tsarevo
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