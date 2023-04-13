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Купить инвестиционная недвижимость в Болгарии

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15 объектов найдено
Инвестиционнаяв Zidarovo, Болгария
Инвестиционная
Zidarovo, Болгария
€ 135,000
Инвестиционнаяв Rusokastro, Болгария
Инвестиционная
Rusokastro, Болгария
€ 62,500
Инвестиционнаяв Tsarevo, Болгария
Инвестиционная
Tsarevo, Болгария
€ 51,900
Инвестиционнаяв Ravda, Болгария
Инвестиционная
Ravda, Болгария
33 м² 6 Этаж
€ 34,812
Новый комплекс апартаментов премиум-класса Marea Garden 2 находится в 5 минутах ходьбы от Це…
Инвестиционнаяв Obzor, Болгария
Инвестиционная
Obzor, Болгария
€ 1,250,000
Инвестиционная 3 спальнив Софийская область, Болгария
Инвестиционная 3 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат 134 м²
€ 250,000
The apartment is located on Str. Paris – a prestigious and peaceful area in the center of th…
Инвестиционнаяв Koprivshtitsa, Болгария
Инвестиционная
Koprivshtitsa, Болгария
€ 300,000
Дом Чолакова - произведение архитектуры эпохи Возрождения. Дом был построен до освобождени…
Инвестиционнаяв Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€ 2,000,000
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
Инвестиционнаяв Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€ 2,000,000
Инвестиционнаяв Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
2 627 м²
€ 1,250,000
Расположен  курортно-оздоровительной зоне г.Солнечный берег, с одной из сторон гранич…
Инвестиционнаяв Несебр, Болгария
Инвестиционная
Несебр, Болгария
30 м²
€ 13,000
Продается в хорошие руки разработанный вело-прокат и вело-магазин в курортном комплексе Со…
Инвестиционнаяв Borovets, Болгария
Инвестиционная
Borovets, Болгария
6 682 м²
€ 1,690,000
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «…
Инвестиционнаяв Pamporovo, Болгария
Инвестиционная
Pamporovo, Болгария
5 661 м²
€ 2,000,000
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 193…
Инвестиционнаяв София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
55 м²
€ 35,000
Инвестиционнаяв Святой Влас, Болгария
Инвестиционная
Святой Влас, Болгария
2 200 м²
€ 1,500,000
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бургасская область
Nesebar
Goce Delcev
Gotse Delchev
Благоевградская область
Софийская область
Kameno
Koprivshtitsa
Obzor
Pazardzik
Samokov
Smolian
Tsarevo
Пазарджикская область
Святой Влас
Смолянская область
Созополь
София

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