Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Могилёв
  5. Магазины

Магазины в Могилёв, Беларусь

Магазин В архив
Очистить
4 объекта найдено
Магазин в Могилёв, Беларусь
Магазин
Могилёв, Беларусь
485 м² 2/2 Этаж
€ 231,589
Продается магазин. В кап. Строении заканчивается реконструкция. Произведена замена всех сете…
Магазин 1 комната в Могилёв, Беларусь
Магазин 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 15 м² 1 Этаж
€ 5,449
Магазин 8 комнат в Могилёв, Беларусь
Магазин 8 комнат
Могилёв, Беларусь
8 Количество комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 43,593
Продается административное здание на Чигринова,общая площадь 220 квадратов.Здание отапливаем…
Магазин 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 80,829
Продается торговое изолированное помещение с отдельным входом в центре Могилева, на улице Пе…
Realting.com
Перейти