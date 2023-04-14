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Купить магазин в Логойский район, Беларусь

Плещеницы
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1 объект найдено
Магазин 30 комнатв Плещеницы, Беларусь
Магазин 30 комнат
Плещеницы, Беларусь
30 Количество комнат 2 450 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Продаётся здание многофункциональное (административно- торговое)!   Здание трёхэтажное …

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

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