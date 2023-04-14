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Минская область
Логойский район
Купить коммерческую недвижимость в Логойский район, Беларусь
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13 объектов найдено
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Производство
Чуденичи, Беларусь
197 м²
1/1 Этаж
€ 23,525
Производственное здание с участком в Логойском районе! Адрес: д. Чуденичи, ул. Партиза…
Склад
Плещеницы, Беларусь
1 269 м²
€ 33,285
Продажа. Склад Адрес: гп. Плещеницы, микрорайон “Военный городок”. Площадь - 126…
Коммерческая 6 комнат
Острошицы, Беларусь
6 Количество комнат
284 м²
1/3 Этаж
€ 162,867
Продается жилой дом для круглогодичного проживания в д. Острошицы, Логойское направление 25 …
Коммерческая
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
120 000 м²
€ 492,519
Продается участок 12 га соснового леса с озером 3,9 га (собственность). Белоруссия, Логойски…
Магазин 30 комнат
Плещеницы, Беларусь
30 Количество комнат
2 450 м²
1/3 Этаж
Цена по запросу
Продаётся здание многофункциональное (административно- торговое)! Здание трёхэтажное …
Коммерческая
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
487 м²
1/2 Этаж
€ 814,336
Продается база отдыха с питомником декоративных растений возле озера Бурые. Минская об…
Ресторан, кафе 7 комнат
Острошицы, Беларусь
7 Количество комнат
119 м²
1/1 Этаж
€ 45,241
Незавершённое капитальное строение в аг. Острошицы Минская обл. Логойский р-н, в 19км от МКА…
Коммерческая 6 комнат
Плещеницы, Беларусь
6 Количество комнат
1 390 м²
1/1 Этаж
€ 143,414
Одноэтажное отдельностоящее здание в гп Плещеницы Логойский район Минской области в микрорай…
Производство 7 комнат
Гайненский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат
422 м²
Количество этажей 3
€ 122,150
Продаётся здание под производство, склад, офис в д. Добренево, Логойский р-н, 35 км от МКАД.…
Коммерческая
Избище, Беларусь
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ площадь 1028 м2, в Логойском районе, д. Изби…
Коммерческая 8 комнат
Избище, Беларусь
8 Количество комнат
690 м²
1/1 Этаж
€ 22,620
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!! Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ площадь 1028 м2, в Логойском райо…
Производство 5 комнат
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
373 м²
1/1 Этаж
€ 135,723
Более подробную информацию о данном объекте можете узнать…
Ресторан, кафе
Логойский сельский Совет, Беларусь
99 м²
1/1 Этаж
€ 36,193
For sale Cafe, Silici, Logoysky District, Logoysky e.g., 32 km from MKAD from 3 premises,…
Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь
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