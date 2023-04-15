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Купить коммерческую недвижимость в Кобринский район, Беларусь

Кобрин
12
Новосёлковский сельский Совет
2
Хидринский сельский Совет
2
Буховичский сельский Совет
1
17 объектов найдено
Коммерческаяв Кобрин, Беларусь
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
62 м² 1/2 Этаж
€ 27,145
Предлагаютя к продаже изолированные нежилые помещения общей площадью 61.6 кв.м, расположенны…
Производствов Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
575 м² 1/1 Этаж
€ 60,623
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
Офисв Кобрин, Беларусь
Офис
Кобрин, Беларусь
1/1 Этаж
€ 63,337
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …
Коммерческаяв Верхолесье, Беларусь
Коммерческая
Верхолесье, Беларусь
308 м² 1/1 Этаж
€ 12,577
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Производ…
Коммерческаяв Верхолесье, Беларусь
Коммерческая
Верхолесье, Беларусь
308 м² 1/1 Этаж
€ 12,577
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Производ…
Ресторан, кафе 3 комнатыв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 122 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается здание придорожного сервиса (назначение - Здание специализированное розничной торг…
Коммерческая 9 комнатв Кобрин, Беларусь
Коммерческая 9 комнат
Кобрин, Беларусь
9 Количество комнат 182 м² 1/1 Этаж
€ 63,337
Предлагаются к продаже административно-торговые помещения по ул.Советской общей площадью 181…
Магазинв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Хидринский сельский Совет, Беларусь
572 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается торгово-выставочный комплекс расположенный на трассе М1. В состав комплекса входят…
Производствов Кобрин, Беларусь
Производство
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 126,675
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
Коммерческая 6 комнатв Кобрин, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Кобрин, Беларусь
6 Количество комнат 392 м² 1/1 Этаж
€ 15,382
Предлагается к продаже здание автогаража по ул.Никольской. Автогараж представляет собой капи…
Магазинв Кобрин, Беларусь
Магазин
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 40,717
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
Складв Большие Лепесы, Беларусь
Склад
Большие Лепесы, Беларусь
1/1 Этаж
€ 45,241
Производственно - складское здание в собственность в городе Кобрин Брестской области общей п…
Коммерческаяв Кобрин, Беларусь
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 339,307
Торговый комплекс в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 1263,2 кв…
Коммерческаяв Кобрин, Беларусь
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
110 м² 1/1 Этаж
€ 72,385
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
Коммерческаяв Кобрин, Беларусь
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
66 м²
€ 122,150
ЛОТ 3562. Агроусадьба расположена в бывшем родовом поместье одного из древнейших дворянских …
Склад 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 496 м² Количество этажей 1
€ 36,193
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
Магазин 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 72,385
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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