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Беларусь
Брестская область
Кобринский район
Купить коммерческую недвижимость в Кобринский район, Беларусь
Кобрин
12
Новосёлковский сельский Совет
2
Хидринский сельский Совет
2
Буховичский сельский Совет
1
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17 объектов найдено
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Коммерческая
Кобрин, Беларусь
62 м²
1/2 Этаж
€ 27,145
Предлагаютя к продаже изолированные нежилые помещения общей площадью 61.6 кв.м, расположенны…
Производство
Кобрин, Беларусь
575 м²
1/1 Этаж
€ 60,623
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
Офис
Кобрин, Беларусь
1/1 Этаж
€ 63,337
Административное помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью …
Коммерческая
Верхолесье, Беларусь
308 м²
1/1 Этаж
€ 12,577
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Производ…
Коммерческая
Верхолесье, Беларусь
308 м²
1/1 Этаж
€ 12,577
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Производ…
Ресторан, кафе 3 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается здание придорожного сервиса (назначение - Здание специализированное розничной торг…
Коммерческая 9 комнат
Кобрин, Беларусь
9 Количество комнат
182 м²
1/1 Этаж
€ 63,337
Предлагаются к продаже административно-торговые помещения по ул.Советской общей площадью 181…
Магазин
Хидринский сельский Совет, Беларусь
572 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается торгово-выставочный комплекс расположенный на трассе М1. В состав комплекса входят…
Производство
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 126,675
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
Коммерческая 6 комнат
Кобрин, Беларусь
6 Количество комнат
392 м²
1/1 Этаж
€ 15,382
Предлагается к продаже здание автогаража по ул.Никольской. Автогараж представляет собой капи…
Магазин
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 40,717
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
Склад
Большие Лепесы, Беларусь
1/1 Этаж
€ 45,241
Производственно - складское здание в собственность в городе Кобрин Брестской области общей п…
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 339,307
Торговый комплекс в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 1263,2 кв…
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
110 м²
1/1 Этаж
€ 72,385
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
Коммерческая
Кобрин, Беларусь
66 м²
€ 122,150
ЛОТ 3562. Агроусадьба расположена в бывшем родовом поместье одного из древнейших дворянских …
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
496 м²
Количество этажей 1
€ 36,193
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
Магазин 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 72,385
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь
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