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Купить магазин в Борисовский район, Беларусь

Борисов
3
Магазин В архив
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3 объекта найдено
Магазинв Борисов, Беларусь
Магазин
Борисов, Беларусь
170 м²
€ 21,732
Продается участок с фундаментом под строительство магазина. Удачное расположение в новом пер…
Магазинв Борисов, Беларусь
Магазин
Борисов, Беларусь
62 м² 1/2 Этаж
€ 95,477
Помещение под офис, магазин и кафе на проспекте Революции Адрес: г. Борисов, пр-т Революции,…
Магазин 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 300 м² 2/3 Этаж
€ 172,768
Предлагаем к приобретению административное помещение в центре г. Борисова. Помещение располо…

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