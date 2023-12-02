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Дома в Витоша, Болгария
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14 объектов найдено
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Витоша, Болгария
5
4
309 м²
Bestay Property presents a spacious twin house in a gated luxury complex in the renowned dis…
€650,000
в месяц
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Дом
Витоша, Болгария
585 м²
3
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный дом на одну семью с панорамным видом на гору Витоша в дер…
€1,53 млн
в месяц
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Дом с двором, с сауной, с баней
Витоша, Болгария
360 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
€950,000
в месяц
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Дом с двором, с баней
Витоша, Болгария
260 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
€650,000
в месяц
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Витоша, Болгария
5
5
728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
€3,20 млн
в месяц
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Дом 6 комнат
Витоша, Болгария
6
250 м²
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном квартале Д…
€250,000
в месяц
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Дом
Витоша, Болгария
€600,000
в месяц
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Дом 5 комнат
Витоша, Болгария
5
249 м²
БОЛЬШОЙ ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и полност…
€449,000
в месяц
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Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
4
100 м²
€140,000
в месяц
1
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Дом 4 спальни
Витоша, Болгария
9
3
600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
€570,000
в месяц
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Дом
Витоша, Болгария
890 м²
Агенство по продаже и аренде недвижимости "КВАДРАТ" предлагает Вашему вниманию дом у подн…
€550,000
в месяц
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Дом 4 спальни
Витоша, Болгария
8
2
400 м²
€420,000
в месяц
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Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
4
70 м²
€60,000
в месяц
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Дом 4 комнаты
Витоша, Болгария
4
120 м²
€144,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Витоша, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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