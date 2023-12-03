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Квартиры в Витоша, Болгария
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44 объекта найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
3
3
489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
€860,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
4
3
164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
€390,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
3
2
187 м²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
€326,200
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
64 м²
2/4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Manastirski livadi в тихом …
€144,000
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
132 м²
3/4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастические луга. Он расп…
€210,240
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
68 м²
3/5
€109,074
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
62 м²
3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
€99,850
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
78 м²
2/10
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Manastirski livadi в тихом ме…
€129,000
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
70 м²
2/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Бакстон в коммуникативном мес…
€104,411
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
78 м²
5/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Бакстон в коммуникативном мест…
€117,240
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
107 м²
3/5
€172,708
в месяц
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Квартира с баней
Витоша, Болгария
141 м²
3/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartment in. Dragalevtsi. The apartment is…
€238,000
в месяц
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Квартира с баней
Витоша, Болгария
247 м²
5/8
DREAM WISHEN REALSES HELP продает бутик, роскошную квартиру с четырьмя спальнями - пентхаус …
€340,000
в месяц
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Квартира с видеонаблюдением, с баней
Витоша, Болгария
115 м²
3/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает квартиру с двумя спальнями в небольшом закрытом бутик-здани…
€220,000
в месяц
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Квартира с баней
Витоша, Болгария
61 м²
2/8
€91,146
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
254 м²
5/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ продажи, БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ, четырехкомнатная квартира в…
€253,730
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
160 м²
3/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Манастирски Ливади-Вест. Ква…
€288,000
в месяц
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Квартира с парковкой, с баней
Витоша, Болгария
95 м²
1/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в роскошном комплексе в. Манастич…
€122,550
в месяц
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Квартира с двором, с видеонаблюдением, с охраной
Витоша, Болгария
163 м²
1/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира "Пентхаус" в. Манастирски Ливади…
€380,000
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
€115,000
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
€117,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
2
2
280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
€995,000
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 спальни с Spalni
Витоша, Болгария
4
159 м²
Агентство КВАДРАТ представляет вашему вниманию просторную четырехкомнатную квартиру с прос…
€175,999
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 комнаты
Витоша, Болгария
2
93 м²
€93,300
в месяц
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Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
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Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
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Витоша, Болгария
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