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Квартиры в Витоша, Болгария

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44 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
€860,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
€390,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
€326,200
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 64 м²
Этаж 2/4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Manastirski livadi в тихом …
€144,000
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 132 м²
Этаж 3/4
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Манастические луга. Он расп…
€210,240
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
€109,074
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте рядом …
€99,850
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 2/10
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Manastirski livadi в тихом ме…
€129,000
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в. Бакстон в коммуникативном мес…
€104,411
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 78 м²
Этаж 5/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Бакстон в коммуникативном мест…
€117,240
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 107 м²
Этаж 3/5
€172,708
в месяц
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Квартира с баней в Витоша, Болгария
Квартира с баней
Витоша, Болгария
Площадь 141 м²
Этаж 3/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartment in. Dragalevtsi. The apartment is…
€238,000
в месяц
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Квартира с баней в Витоша, Болгария
Квартира с баней
Витоша, Болгария
Площадь 247 м²
Этаж 5/8
DREAM WISHEN REALSES HELP продает бутик, роскошную квартиру с четырьмя спальнями - пентхаус …
€340,000
в месяц
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Квартира с видеонаблюдением, с баней в Витоша, Болгария
Квартира с видеонаблюдением, с баней
Витоша, Болгария
Площадь 115 м²
Этаж 3/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает квартиру с двумя спальнями в небольшом закрытом бутик-здани…
€220,000
в месяц
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Квартира с баней в Витоша, Болгария
Квартира с баней
Витоша, Болгария
Площадь 61 м²
Этаж 2/8
€91,146
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 254 м²
Этаж 5/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ продажи, БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ, четырехкомнатная квартира в…
€253,730
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 160 м²
Этаж 3/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в Манастирски Ливади-Вест. Ква…
€288,000
в месяц
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Квартира с парковкой, с баней в Витоша, Болгария
Квартира с парковкой, с баней
Витоша, Болгария
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в роскошном комплексе в. Манастич…
€122,550
в месяц
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Квартира с двором, с видеонаблюдением, с охраной в Витоша, Болгария
Квартира с двором, с видеонаблюдением, с охраной
Витоша, Болгария
Площадь 163 м²
Этаж 1/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира "Пентхаус" в. Манастирски Ливади…
€380,000
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
€115,000
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
€117,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
€995,000
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 спальни с Spalni в Витоша, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Витоша, Болгария
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Агентство КВАДРАТ представляет вашему вниманию просторную четырехкомнатную квартиру с прос…
€175,999
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Витоша, Болгария
Квартира 2 комнаты
Витоша, Болгария
Комнаты 2
Площадь 93 м²
€93,300
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
в месяц
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Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Витоша, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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