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Жильё в Tsenovo, Болгария

дома
3
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Tsenovo, Болгария
Дом 6 комнат
Tsenovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена в живописной деревне недалеко от реки Янтра и города Бяла, район Ру…
$64,919
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Дом 3 комнаты в Tsenovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Tsenovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Дом с верандой и большим садом | Рядом с Вардимом и рекой Дунай IBG Real Estates рада предло…
$36,080
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Дом 6 комнат в Piperkovo, Болгария
Дом 6 комнат
Piperkovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG предлагает этот недорогой сельский дом на продажу, расположенный …
$41,423
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