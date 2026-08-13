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Жилье в Svilengrad, Болгария

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дома
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Mladinovo, Болгария
Вилла 6 комнат
Mladinovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$53,165
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Дом 4 комнаты в Свиленград, Болгария
Дом 4 комнаты
Свиленград, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
СКИДКА 13000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Одноэтажный дом с комнатами и подвалам…
$21,266
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Дом 7 комнат в Levka, Болгария
Дом 7 комнат
Levka, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 922 м²
Количество этажей 2
Сельский 4-комнатный дом в деревне недалеко от Свиленграда всего за 18 000 евро! Нужен ремон…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Mustrak, Болгария
Дом 7 комнат
Mustrak, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 2
СКИДОЧНАЯ ЦЕНА 56000 ЕВРО!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Прекрасная вилла построена полно…
$67,075
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Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

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