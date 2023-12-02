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Дома в Svilengrad, Болгария

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
€45,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Levka, Болгария
Дом 4 спальни
Levka, Болгария
Комнаты 7
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Это твердое, кирпичный дом с четырьмя спальнями находится в тихом месте в деревне в Левке с …
€18,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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