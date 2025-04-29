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Квартиры с видом на море в Святом Власе, Болгария

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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
Предлагаем просторна обзаведена трехкомнатная квартира с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ на ПЕРВ…
$232,918
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Просторный двухкомнатный номер площадью 76 м² расположен на 2 этаже комплекса и имеет потряс…
$94,533
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Специальное предложение!  Продаются апартаменты с потрясающим видом на бескрайние воды Черно…
$82,651
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 72 м²
Просторная двухкомнатная квартира с видом на море в Святом Власе! Площадь апартамента соста…
$79,036
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Добро пожаловать в комфортабельную однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже ко…
$66,122
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 54 м²
Двухкомнатная квартира в 100 метрах от прекрасного пляжа на курорте Елените, которая сделает…
$61,988
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Комплекс Эстер находится в городе Святой Влас, недалеко от знаменитой Яхтенной пристани Мари…
$194,924
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 76 м²
Новое эксклюзивное предложение в элитном комплексе, расположенном в тихой живописной зоне ря…
$98,149
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/7
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Просторная студия с возможностью перепланировки в апартамент с одной спальней в современном …
$97,622
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Предлагаем  стильную квартиру на первой линии моря в Святом Власе, с видом на самый роскошны…
$162,287
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 44 м²
Комфортабельная однокомнатная квартира, расположенная на третьем этаже комплекса в курортном…
$64,985
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с потрясающим видом на море в комплексе, расположенном в г…
$82,848
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Квартира 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Комплекс Эстер находится в городе Святой Влас, недалеко от знаменитой Яхтенной пристани Мари…
$215,075
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Гранд Резорт – крупнейший жилой комплекс на черноморском побережье Болгарии. Комплексы ап…
$113,115
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 83 м²
Великолепный 3-комнатный апартамент в престижном комплексе, расположенном на первой линии мо…
$136,262
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Спецификация комплекса «Эллизиум 2» Технические характеристики и особенности * Тип диз…
$85,649
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатный апартамент с видом на море в комплексе, расположенном в жи…
$164,674
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 120 м²
Просторная трехкомнатная квартира с видом на море в комплексе в поселке Елените. Квартира пл…
$140,916
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 66 м²
Комплекс, расположенный на берегу моря в тихой южной бухте, представляет собой рай для тех, …
$98,149
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Квартира 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ на ПЕРВ…
$107,799
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 82 м²
Просторная двухкомнатная квартира с большой террасой и захватывающим видом на море, располож…
$127,077
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
Площадь 100 м²
Просторная квартира с двумя спальнями, общей площадью 100 м², расположенная на 2 этаже с бок…
$134,308
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Fort Noks Grand Resort / Форт Нокс Гранд Резорт, Святой Влас Просторный апартамент (1+1) …
$86,506
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Предлагаем на продажу уникальную двухкомнатную квартиру с панорамным видом на море в комплек…
$115,343
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