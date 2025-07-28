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Коммерческая недвижимость в Sredets, Болгария

1 объект найдено
Коммерческое помещение 191 м² в Sredets, Болгария
Коммерческое помещение 191 м²
Sredets, Болгария
Площадь 191 м²
ID 33811892Предлагаются для продажи четыре земельных участка община Камено, с.Константиново,…
$1,80 млн
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