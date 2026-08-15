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Квартиры в Sredets, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Sredets, Болгария
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже уютную небольшую двухкомнатную квартиру, расположенну…
$62,233
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Квартира 1 спальня в Sredets, Болгария
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Описание объекта: Мы предлагаем в центре Средец небольшую двухкомнатную квартиру площадью 48…
$62,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Параметры недвижимости в Sredets, Болгария

Недорогая
Элитная
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