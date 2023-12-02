Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Sredets
  5. Квартиры

Квартиры в Sredets, Болгария

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Dyulevo, Болгария
Квартира
Dyulevo, Болгария
Площадь 100 м²
Новый одноэтажный дом в с. Дюлево, область Бургас. Преимущества -тихое и спокойное место…
€45,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Dyulevo, Болгария
Квартира
Dyulevo, Болгария
Площадь 144 м²
Новый двухэтажный дом в с. Дюлево, в 35 км от г. Бургас. Преимущества -тихое и спокойное…
€85,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Sredets, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти