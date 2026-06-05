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Квартиры-студии с садом в Созополе, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Созопол, Болгария
Студия 1 комната
Созопол, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с видом на море в комплексе «Сант…
$119,320
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Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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