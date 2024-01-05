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Квартиры-студии в Созополь, Болгария

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2 объекта найдено
Студия в Созополь, Болгария
Студия
Созополь, Болгария
€59,900
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Студия в Созополь, Болгария
Студия
Созополь, Болгария
Площадь 4 084 м²
€81,680
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Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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