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Пентхаусы с бассейном в Sofia City, Болгария

София
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1 объект найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Sofia City, Болгария

с гаражом
Недорогая
Элитная
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